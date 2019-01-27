Поскребли по асфальту. Пушку для празднования Дня полного снятия блокады протащили по шоссе Революции

Скрежет металла об асфальт услышали жители Красногвардейского района Петербурга 27 января. Выглянув в окно, горожане увидели пушки, одна из них «клевала носом» о проезжую часть.

Как видно на опубликованных в социальных сетях кадрах, по шоссе Революции в сопровождении машины ГИБДД следует колонна военной техники. К «полуторкам» привязаны пушки. Ствол одного из орудий опустился на проезжую часть. Металл скребёт об асфальт, из-за чего раздаётся характерный скрежет.

Сегодня во время Ленинградского парада на Дворцовой площади диктор объявил, что вся используемая во время памятных мероприятий техника предоставлена реконструкторами клуба «Красная звезда». Пресс-секретарь проекта Алина Черникова заверила «Фонтанку», что заснятая на видео пушка не имеет отношения к движению. «Мы свою технику перевозим на тралах», — отметила она. В группе «Красной звезды» анонсируется артиллерийский салют на Марсовом поле в 20.00.

В прошлом году во время «Ленинградского салюта», организованного реконструкторами, очевидцы запечатлели взрыв у орудия. Однако реконструкторы тогда заверили, что увиденное — это всего лишь холостой залп, пострадавших нет. 17 января в типографии на Ленинском проспекте раздался взрыв. Причиной стал разорвавшийся снаряд, принесённый участниками «Красной звезды».