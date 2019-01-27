«Салют над Ленинградом»

На Дворцовую площадь Петербурга вышли сотни реконструкторов, которые представили фрагменты повседневной жизни военной поры. Фасад Главного штаба стал гигантским экраном для мультимедийного представления.

Помимо визуальных мэппинг-эффектов зрители пограммы на Дворцовой смогли увидеть кадры кинохроники и прямые включения из Большого зала Филармонии и Капеллы. А в завершили программу – парад войск Ленинградского гарнизона и международная акция памяти "Свеча в окне".

Смотрите полную версию светового мэппинга на "Фонтанке":