Мэрия Саратова проверяет, зачем учителей заставляли собирать снег в мешки

Учителя школы №95 Саратова в 20-градусный мороз вышли на субботник и собирали снег во дворе учебного заведения в мешки для листвы. Как пишет 27 января Fn-volga.ru, мэрия подтвердила этот факт и начала проверку.

Сам инцидент произошел 25 января, в пятницу. В субботу фотография с субботника разошлась по соцсетям, а в воскресенье последовала реакция властей.

Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB — Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) 26 января 2019 г.

В администрации Саратова заявили, что 25 и 26 января из-за морозов занятия в школах были отменены, но у учителей все равно были рабочие дни.

«Поскольку 24 января в Саратове был сильнейший снегопад и справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы № 95 были организованы работы по благоустройству территории и уборке снега. Общая продолжительность работ составила не более одного часа», — заявили в мэрии.

Почему при уборке снег складывали в мешки, в саратовской администрации объяснять не стали.

Напомним, в Петербурге учителей также привлекают к уборке города в «добровольно-принудительном порядке». Подробнее читайте в материале «Фонтанки» «Конечно, нам в выходной очень нравится убирать снег». На войну с сугробами привлекли школьных учителей».