«Дом маленько вспучило». У здания на Васильевском строительные леса не выдержали нагрузки, движение по Малому перекрыто

Конструкция строительных лесов у двухэтажного дома на Малом проспекте Васильевского острова оказалась недостаточно крепкой. Деревянные балки обрушились, из-за чего фасад здания, спрятанный за ткань, получил дополнительный объём.

«Дом маленько вспучило», — прокомментировали в социальных сетях очевидцы.

Как пояснили в пресс-службе городского МЧС 27 января, в 15.03 поступило сообщение об угрозе обрушения строительных лесов у 57-го дома на Малом проспекте. Двухэтажное производственное здание сейчас не используется.

В администрации Василеостровского района добавили, что есть угроза обрушения лесов на проезжую часть. Сейчас этот участок дороги закрыт для автомобилистов. Часть конструкции будет демонтирована. Здание является производственным цехом завода «Экскалатор». Судя по комментариям в соцсетях, обрушение лесов могло произойти еще ночью, с вызовом МЧС немного задержались.