Под Самарой снегоуборщик сошел с рельсов, врезавшись в грузовой поезд

В Самарской области на станции Безымянка столкнулись снегоуборочный и грузовой поезда. Об этом 27 января сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, столкновение произошло в ночь на 27-е число, в результате два пустых вагона грузового поезда и снегоуборщик сошли с рельсов. Пострадавших в результате инцидента нет, однако, «по предварительным оценкам, ущерб, причиненный поездам и инфраструктуре, оценивается как крупный», говорится в сообщении следователей.

Из-за аварии в пути почти на полтора часа задержался пассажирский поезд из Новосибирска в Белгород. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). По предварительным данным, снегоуборочный поезд проехал на красный сигнал семафора.