Ученики показали фото с тараканами и клопами в петербургской школе № 291. Фауну заведения изучит прокуратура

Прокуратура Петербурга объявила о проверке школы № 291 Красносельского района. Поводом для визита стали опубликованные из учреждения снимки с повышенной концентрацией насекомых, сообщили в ведомстве 27 января.

Судя по фото в социальных сетях, паразиты встречаются в различных классах учебного заведения, расположенного в четвертом корпусе 16-го дома на Маршала Захарова. Тараканы и клопы ползают по стенам и партам, попадают в кружки и тарелки к ученикам. В социальной сети опубликован приказ о проведении дезинфекции в школе № 291 от 19 декабря 2018 года. Документ подписан директором Олегом Марфиным. Однако, как уверяют школьники, вытравить насекомых не удалось.

«Проверяйте свои рюкзаки и мешки перед выходом из школы, а то реально домой принесёте красавца, что делать потом? А клопы лишь ночью выползают, днём прячутся за обоями и мебелью, поэтому их можете не бояться», — делятся знаниями школьники.

Активисты призывают одноклассников писать жалобы в Роспотребнадзор. Получить оперативный комментарий Роспотребнадзора не удалось, в администрации района корреспондента "Фонтанки" попросили перезвонить завтра.