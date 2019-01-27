«Фонтанка» покажет мультимедийное представление на Дворцовой в прямом эфире

В 19.00 на сайте «Фонтанки» начнется прямая видеотрансляция памятной акции «Салют над Ленинградом». На Дворцовую площадь выйдут сотни реконструкторов, которые будут иллюстрировать фрагменты повседневной жизни военной поры, а фасад Главного штаба станет гигантским экраном для мультимедийного представления.

Перед глазами зрителей пройдут кадры блокадных дней, эпизоды на темы о довоенной жизни города, о наступлении врагов, о детях блокады, о Дороге жизни и о творчестве в непобежденном городе. Из Филармонии и Капеллы благодаря современным возможностям аппаратуры донесутся звуки музыкальных произведений, исполняемых в те же самые минуты, — прозвучат фрагменты бессмертной Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича. Показ завершится в 20:00 парадом с участием техники, а также акцией «Свеча памяти» – вы увидите, как Дворцовая озарится сотнями огней мобильных телефонов тех, кто придет в центр города, чтобы вместе почтить память погибших.

Видеотрансляцию можно также посмотреть на нашем канале в YouTube: