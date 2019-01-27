С начала января в Петербурге выпало 90 сантиметров снега. Смольный отчитывается об уборке, горожане фотографируют снежные горы

С начала года в Петербурге выпало около 90 см снега. Об этом 27 января сообщили в комитете по благоустройству Смольного.

Чиновники подчеркнули, что только за прошлые сутки с улиц города убрали 65 тыс. кубометров снега, а днем ранее — 69 тыс. кубометров (рекорд в этом сезоне). Для борьбы с осадками использовали 4,5 тыс. тонн песко-соляной смеси и 50 тонн гранитной крошки. Сегодня снегопад стих, однако петербуржцам не составляет труда найти впечатляющие своими размерами снежные горы даже в самом центре города — например, возле Михайловского замка.

В комблаге сообщили, что на улицах Петербурга продолжают работать около 1160 единиц техники. «После вчерашнего снегопада основные силы были направлены на прометание дорог и тротуаров, сегодня идет активный вывоз снега и обработка дорог противогололедными материалами», – говорится в сообщении Смольного. Видимо, до Михайловского замка пока просто не добрались.