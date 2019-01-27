«Надо просто попросить, и они все сделают». Основатель «Ленрезерва» рассказал, о чем говорил с Путиным

Юрист и коллекционер Анатолий Бернштейн не рассчитывает на государственную поддержку своего частного музея «Ленрезерв», куда Владимир Путин приехал в День полного освобождения Ленинграда от блокады. Монолога во время экскурсии не получилось, так как президент делился собственными воспоминаниями.

«Больше он мне рассказывал об истории блокады, чем я ему. Он прекрасно знает все, – сообщил «Фонтанке» Анатолий Бернштейн. – Да и выставку изначально делали не для состоявшихся людей. Это подрастающему поколению. Поэтому большую часть времени он мне рассказывал о жизни в городе, то, что он слышал от своих родителей, и то, что ему рассказывал отец. В общем-то, был диалог, там не было монолога».

По словам коллекционера, в ходе получасовой встречи не прозвучали слова о бюджетном финансировании его проекта. «Как можно обещать, если ты ничего не просишь?» – ответил Бернштейн, добавив, что к памятной дате специальную выставку «Ленрезерва» посетили делегации из Москвы, Ярославской области, Тульской, Калужской, Новгородской, Псковской областей, Пермского края и Подмосковья. Ветеранов бесплатно разместили в гостинице, а также обеспечили питанием. Продуктовые наборы получили жители блокадного Ленинграда.

«Я могу сказать, что ни один из моих друзей, ни один из клиентов нашей адвокатской коллегии не отказал, когда мы обращались за помощью, – объяснил он принцип социальной ответственности бизнеса. – В общем-то, на патриотизм деньги не нужны. Надо просто попросить, и они все сделают».

Владимир Путин посетил «Ленрезерв» на Феодосийской улице 27 января. К 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады здесь построена улица. Посетитель оказывается в осажденном городе и видит не только бомбоубежище, неразорвавшийся снаряд и полыхающую квартиру. Он узнает, что Ленинград продолжает жить: ходит в театр, укладывает детей и даже попадает в милицию. «Сильное. Молодцы организаторы», – поделился президент впечатлением после экскурсии.