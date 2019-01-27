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Происшествия
27.01.2019 16:01
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В Перми в многоэтажном доме обрушились перекрытия. Жильцов эвакуировали, здание обследуют

В 14-этажном жилом доме в Перми обрушились перекрытия, из него пришлось эвакуировать всех жильцов. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Информации о пострадавших у спасателей нет, местные СМИ также пишут, что никого не задело. Жильцов временно разместили в здании гимназии. Глава управления МЧС по Пермскому краю Александр Стяжкин заявил, что решение о возвращении жильцов домой будет принято только после тщательного обследования здания — его проведут завтра, 28 января. Сейчас дом обесточен и отключен от всех коммуникаций, угрозы обрушения нет. Перекрытия оказались повреждены на техническом, последнем этаже здания. Издание 59.ru публикует видео осмотра спасателями аварийного этажа.

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