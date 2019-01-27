На Таллинском маршрутка промчалась на красный и врезалась в «Хонду». Дама за рулём иномарки оказалась в плену

ДТП с участием маршрутки произошло в Красносельском районе Петербурга 27 января. Микроавтобус с пассажирами двигался по Таллинскому шоссе на красный свет и столкнулся с иномаркой, рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Водитель-женщина жива, но зажата с двух сторон, с одной столб, с другой автобус», — написали горожане.

По данным группы «Дорожный инспектор», 38-летний водитель маршрутного автобуса № 105а двигался по Таллинскому шоссе из города в сторону Красного Села. На перекрёстке ПАЗ врезался в Honda Accord. Иномарка в этот момент поворачивала в сторону гипермаркета «Лента».

В результате ДТП травмы средней тяжести получил 20-летний пассажир «Хонды», его госпитализировали. Пассажиры маршрутки и водители обоих транспортных средств не пострадали.