Шарапова начнет борьбу за титул St. Petersburg Ladies Trophy 2019 с матча против бывшей россиянки из Австралии

Жеребьевка женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy прошла в Петербурге на "СИБУР Арене" в воскресенье, 27 января. Главная звезда соревнований Мария Шарапова (30-я в мировом рейтинге) в первом круге сыграет с Дарьей Гавриловой (41) из Австралии.

24-летняя Гаврилова родилась в Москве, но в 2015 году из-за отсутствия финансирования со стороны российской Федерации тенниса сменила спортивное гражданство на австралийское. Победительница двух турниров WTA (один — в одиночном разряде), бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Победитель встречи Шарапова – Гаврилова выйдет на россиянку Дарью Касаткину (10), которая посеяна под третьим номером и вступит в борьбу со второго круга.

– Для меня всегда главная задача – это выигрыш, я всегда к этому стремлюсь, – цитирует пресс-служба турнира слова Шараповой. Несмотря на то что в прошлом году я немного турниров сыграла, мне показалось, что я была в хорошей физической форме в начале этого года. Может быть, в последнем матче получился не тот результат, которого я бы хотела (Шарапова проиграла в 1/4 финала Australian Open 15-й ракетке мира австралийке Эшли Барти. – Прим. ред.), но я сыграла так, как могла. Отдала на корте все, что могла.

Итоги жеребьевки для других россиянок:

Две обладательницы wild card Вера Звонарева (96) и Екатерина Макарова (60) сыграют в первом круге друг с другом. Соперницей Анастасии Павлюченковой (44) стала Ализе Корне (Франция, 46).

Напомним, Мария Шарапова прилетела в Петербург 24 января. На второй день она прогулялась без шапки в мороз по Биржевой площади, 26 января отправилась в Эрмитаж, а вечером сходила в Мариинский театр.