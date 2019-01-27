Ежи, мешки с песком, забитые окна. Итальянская улица вернулась в блокадный Ленинград

Противотанковые заграждения, газеты со сводками военных лет, мешки с песком и военная техника — такой предстала перед петербуржцами Итальянская улица 27 января. В День полного освобождения Ленинграда от блокады фашистскими войсками здесь развернут музей под открытым небом.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», к двум часам дня в атмосферу военных дней окунаются больше тысячи петербуржцев и гостей города. Сейчас Итальянская — это снова улица Ракова, о чём напоминают таблички на деревянных щитах. На большом экране транслируют кадры из блокадного Ленинграда, установлены противотанковые ежи, у стен уложены мешки с песком с воткнутыми гвоздиками.

Современного транспорта сегодня здесь не увидеть: его место заняли полуторки, машины скорой помощи 40-х годов, автомобиль пожарной службы и краснобокий блокадный трамвай.

Он вызывает наибольший ажиотаж — сфотографироваться можно не только рядом, но и внутри. Салон не пустует ни минуты, а ждущие своей очереди на улице дети нетерпеливо заглядывают в окна.

Прикоснуться можно и к военным грузовикам: постоять на подножке без доступа в кабину, ухватиться за кузов. Не меньший интерес вызывают и деревянные заборы, заклеенные агитплакатами, афишами и газетами тех лет. У «Стены памяти» зачитываются личными историями живших в блокаду. Те, кто не смог пробраться в первый ряд, рассматривают фотографии с как будто специально насыпанных сугробов.

Историческая реконструкция — проект «Улица жизни», который организуют в Петербурге не впервые. Экспозиция развёрнута на Итальянской улице и на Манежной площади. Здесь находятся учреждения культуры, не прекратившие работу в блокаду, в числе которых Дом радио, Театр музыкальной комедии, Театр имени Комиссаржевской. Проникнуться атмосферой можно как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы, которую собирают волонтёры. Музей под открытым небом будет работать до 19:00. Об остальных мероприятиях 27 января читайте в трансляции «Фонтанки».