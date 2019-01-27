«Сильное впечатление. Молодцы». Путин ознакомился с блокадной экспозицией в «Ленрезерве»

Глава государства Владимир Путин посетил самый большой частный музей «Ленрезерв», где к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады построили полномасштабную улицу осажденного города.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», президент прибыл на площадку «Ленрезерва» на Феодосийской улице после возложения цветов на Пискаревском кладбище. Во время экскурсии его сопровождали основатель музея Анатолий Бернштейн, врио губернатора Александр Беглов и глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов.

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Как рассказал «Фонтанке» Анатолий Бернштейн, по ходу знакомства с выставкой Путин делился своими знаниями о блокаде. К слову, среди выставочных экспонатов есть упоминание об отце президента, участнике боев на Невском пятачке.

Владимир Путин после получасовой экскурсии перекинулся парой слов с ветеранами и поделился впечатлением с журналистом из кремлёвского пула. «Сильное. Молодцы организаторы», – сказал он на выходе.

Монументальная экспозиция открыта в «Ленрезерве» к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. На территории бывшего завода «Яровит Моторс» на Феодосийской построена полномасштабная улица. Посетитель музея погружается в атмосферу блокадного города, маневрируя между разрушенными домами и неразорвавшимися снарядами размером в человеческий рост. Для посещения 27 января выставка работает с 15.00 до 20.00. В дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны вход в крупнейший частный музей Анатолия Бернштейна свободный. В другие дни — в составе организованных групп.