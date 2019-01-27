18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-15°C
/ Завтра: -15
$ 65.92р
74.63р
18:24 27.01.2019
Расширенный поиск

Власть
27.01.2019 15:19
Печать

«Сильное впечатление. Молодцы». Путин ознакомился с блокадной экспозицией в «Ленрезерве»

Глава государства Владимир Путин посетил самый большой частный музей «Ленрезерв», где к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады построили полномасштабную улицу осажденного города.  

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», президент прибыл на площадку «Ленрезерва» на Феодосийской улице после возложения цветов на Пискаревском кладбище. Во время экскурсии его сопровождали основатель музея Анатолий Бернштейн, врио губернатора Александр Беглов и глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов.

Смотреть в новом окне Юлия Никитина/"Фонтанка.ру"

Как рассказал «Фонтанке» Анатолий Бернштейн, по ходу знакомства с выставкой Путин делился своими знаниями о блокаде. К слову, среди выставочных экспонатов есть упоминание об отце президента, участнике боев на Невском пятачке.

Владимир Путин после получасовой экскурсии перекинулся парой слов с ветеранами и поделился впечатлением с журналистом из кремлёвского пула. «Сильное. Молодцы организаторы», – сказал он на выходе. 

Монументальная экспозиция открыта в «Ленрезерве» к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. На территории бывшего завода «Яровит Моторс» на Феодосийской построена полномасштабная улица. Посетитель музея погружается в атмосферу блокадного города, маневрируя между разрушенными домами и неразорвавшимися снарядами размером в человеческий рост. Для посещения 27 января выставка работает с 15.00 до 20.00. В дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны вход в крупнейший частный музей Анатолия Бернштейна свободный. В другие дни — в составе организованных групп.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"
25.01.2019 17:55

Как переехать, если город занесло снегом

Люди переезжают круглогодично. Каждый переезд имеет свои особенности, однако, уровень сложности таких переездов повышается с наступлением зимы. С какими трудностями сталкиваются мувинговые компании при организации переездов в зимнее время?
ГК "КВС"
25.01.2019 17:26

Компания «КВС» заняла 3 место в ТОП Застройщиков Ленинградской области

Компания «КВС» вошла в тройку ТОП Застройщиков Ленинградской области по объему вводу жилья в 2018 году по данным единого реестра застройщиков. Всего в Ленинградской области было оценено 40 строительных компаний.
ГК "КВС"
25.01.2019 17:04

Правильные помещения для правильного бизнеса

01 марта 2019 года компания «КВС» рада распахнуть двери своего нового бизнес-центра класса «B+» «Мельник» по адресу: ул. Профессора Качалова, д.7, литера А.
СК «Полис Групп»
25.01.2019 15:55

В ЖК «Вернисаж» от «Полис Групп» открылся детский сад

23 января 2019 года состоялось торжественное открытие детского сада на 220 мест в составе ЖК «Вернисаж» в Кудрово. Девелопер проекта – ГК «Полис Групп». В церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ГК «Эталон»
25.01.2019 12:27

ЖК «Петровская Доминанта» получил аккредитацию еще одного банка

ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Петровская Доминанта», который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
СК «Полис Групп»
25.01.2019 11:50

В 2018 году продажи ГК «Полис Групп» составили около 180 000 кв. м

СК «Полис Групп» подвела итоги работы в 2018 году. Общий объем ввода жилья в эксплуатацию составил 95 415 кв. м (2925 квартир).
Группа компаний «ЦДС»
25.01.2019 11:38

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино».
«Главстрой Санкт-Петербург»
25.01.2019 11:35

В ЖК «Юнтолово» открылся новый медицинский центр

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии центра «ИНВИТРО». Одна из крупнейших в России медицинских компаний начала свою работу в отделении на Юнтоловском проспекте.
ПАО «Группа ЛСР»
24.01.2019 15:42

В Петербурге построили второй в стране Дом сопровождаемого проживания для взрослых с инвалидностью

В Санкт-Петербурге построен второй Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития.
ГК «Эталон»
24.01.2019 11:19

Группа «Эталон» вывела в продажу новый пул квартир в ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») вывела в продажу новый пул квартир в секциях 5-11 жилого комплекса «Эталон на Неве».
ГК «КВС»
24.01.2019 10:38

Лучше один раз увидеть

Компания «КВС» приглашает посетить перед покупкой квартиры демонстрационный этаж в строящихся комплексах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Кирилл и Дарья».
фото предоставлено компанией ООО "Этажи"
23.01.2019 14:47

В офисе компании «Этажи» начал работу специалист банка «Санкт-Петербург»

Как среди всех вариантов жилья в Санкт-Петербурге разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, снизить риск юридических проблем и найти на это время?