«У страха глаза велики». Песков опроверг, что Мадуро охраняют россияне

Россия не отправляла 400 бойцов для защиты президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

В программе «Москва. Кремль. Путин» ведущий рассказал, что по мировым СМИ расходится информация о российский бойцах, помогающих Мадуро. «У страха глаза велики», – ответил на это Песков.

Напомним, ранее агентство Reuters опубликовало информацию о том, что на помощь президенту Венесуэлы направлены бойцы ЧВК «Вагнер».