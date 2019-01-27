«У страха глаза велики». Песков опроверг, что Мадуро охраняют россияне
Россия не отправляла 400 бойцов для защиты президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.
В программе «Москва. Кремль. Путин» ведущий рассказал, что по мировым СМИ расходится информация о российский бойцах, помогающих Мадуро. «У страха глаза велики», – ответил на это Песков.
Напомним, ранее агентство Reuters опубликовало информацию о том, что на помощь президенту Венесуэлы направлены бойцы ЧВК «Вагнер».
Справка:
В среду, 23 января, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Тем не менее, Николас Мадуро отказывается уходить от власти и признавать Гуаидо. Мадуро поддержали Россия, Куба, Белоруссия и еще несколько стран.
По данным The Wall Street Journal, «секретный план» по перехвату власти Хуаном Гуаидо запустили после того, как вице-президент США Майк Пенс гарантировал ему признание и поддержку Дональда Трампа.