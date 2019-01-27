Спор Трампа с демократами из-за стены с Мексикой дорого обошелся США. Штаты потеряли около 6 млрд долларов из-за шатдауна

Экономика США потеряла как минимум 6 млрд долларов из-за шатдауна — временного прекращения работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Об этом 27 января пишет Reuters со ссылкой на исследование рейтингового агентства Standard & Poor’s.

По подсчетам экспертов, каждая неделя шатдауна обходилась ВВП США в потери в 1,2 млрд долларов. В рейтинговом агентстве учитывали потери производительности труда, а также убытки многочисленных компаний, которые сотрудничают с правительством. Кроме того, есть и косвенные потери — например, отмена туристических поездок в национальные парки, закрытые из-за шатдауна.

При этом в S&P подчеркнули, что временное прекращение шатдауна проблему не решает, поскольку сохраняется ситуация высокой неопределенности — она будет влиять на бизнес.

Напомним, в США более месяца не работают федеральные органы власти, без зарплат остались около 800 тыс. человек. Шатдаун продлился 35 дней, он был вызван тем, что президент Дональд Трамп не мог согласовать с Конгрессом бюджет. Трамп требовал учесть расходы на строительство стены на границе с Мексикой, демократы делать это отказывались. 25 января президент пошел на уступки и подписал временный бюджет, благодаря этому работа правительства возобновилась. Договор действует до 15 февраля, затем проблему придется решать снова.