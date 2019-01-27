За пожар в гипермаркете «Лента» может ответить оператор погрузочных работ. Он не заметил крена палеты с жидкостью для розжига

Причиной пожара в гипермаркете «Лента» стало падение жидкости для розжига с 4-метровой высоты. За неосторожную погрузку товаров могут наказать оператора-разгрузчика.

О ходе доследственной проверки по факту пожара в гипермаркете на Обводном канале сообщил прокурор города Сергей Литвиненко в ответ на запрос депутата Государственной думы Михаила Романова (документ имеется в распоряжении редакции). Как пишет глава надзорного ведомства, при выполнении работ по погрузке палет (в надзорном ведомстве пишут «паллетов», хотя это и не соответствует правилам русского языка) с товаром на стеллажи «Ленты» оператор Кириченко допустил смещение одного из краев поддона. Литвиненко подчёркивает, что об этом оператор руководству не сообщил и принял решение самостоятельно разгружать товар дальше. «Вследствие крена паллета (так в документе. — Прим. ред.) с товаром произошло падение с него на пол бутылок с жидкостью для розжига с высоты 4 метров и их воспламенение от электрической искры электроштабелера», – говорится в ответе.

При этом прокуратура отмечает, что дознаватели Адмиралтейского района отказались возбуждать уголовное дело по статье 168 УК РФ ("Уничтожение чужого имущества по неосторожности"). Районные прокуроры отменили данное постановление в связи с необходимостью проверить наличие признаков преступления в действиях оператора Кириченко. Также дознавателям рекомендовали оценить возможность возбуждения уголовного дела по статье 219 часть 1 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). На данный момент ведётся дополнительная проверка.

Напомним, что возгорание в магазине началось в торговом зале 10 ноября 2018 года около 8:30 утра, сработала пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения.

По официальным данным, из 7200 квадратных метров гипермаркета «Лента» огнем уничтожены 4800, количество эвакуированных превысило 100 человек. При пожаре пострадал 28-летний сотрудник, его госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом позвоночника, после оказания медпомощи его отпустили.