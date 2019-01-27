Владимир Путин почтил память погибших в блокаду на Пискаревском кладбище. Он возложил венок к монументу «Мать-Родина»

В мероприятиях в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда участвует президент Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге 27 января.

Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище pic.twitter.com/hxZ6yuNVsi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 января 2019 г.

Ожидается, что президент сегодня посмотрит подготовленную патриотическим объединением «Ленрезерв» https://calendar.fontanka.ru/articles/7662/ юбилейную экспозицию и посетит спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград» в концертном зале «Октябрьский».

Владимир Путин также возложил цветы к «Рубежному камню» в Кировске. На Невском пятачке воевал его отец.

Ранее на сайте Кремля опубликовали распоряжение Путина о выделении из резервного фонда президента 150 млн на создание новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда.

Подробнее обо всех памятных мероприятиях сегодня читайте в трансляции «Фонтанки».