Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в Кировске. На Невском пятачке воевал отец президента

Президент России Владимир Путин 27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда, прибыл к монументу «Рубежный камень» в Кировске. Об этом сообщает 47news.

Путин возложил к подножию памятника траурный букет. В памятной церемонии на Невском пятачке приняли участие также полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, именно на Невском пятачке в 1941 году воевал и был тяжело ранен отец Путина — Владимир Спиридонович. Президент сегодня также посещает Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, где похоронен его старший брат, погибший в блокаду. Также Путина ждут в «Ленрезерве» – «Фонтанка» уже писала о выставке, которую там подготовили.