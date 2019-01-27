Путин заменил военные кафедры в вузах на «учебные центры». Их выпускникам придется либо служить, либо платить государству

Военных кафедр и факультетов в вузах больше не существует, их заменяют военные учебные центры. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован 27 января на официальном портале правовой информации.

Указ «О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации» вступает в силу с 31 января 2019 года. Документ вносит изменения в статьи положения о прохождении военной службы, положение о Министерстве обороны, в устав внутренней службы Вооруженных сил и положение о военных комиссариатах.

Для прохождения обучения в военном учебном центре (ВУЦ) студент возрастом до 24 лет имеет право заключить договор с Минобороны. Он будет получать из федерального бюджета дополнительную стипендию (ее размер будет зависеть от успеваемости). По окончании вуза студент получит офицерское звание, но он будет обязан заключить контракт «с федеральным ведомством, в котором предусмотрена военная служба». В противном случае ему придется возместить все средства, которые ВУЦ затратил на его подготовку.