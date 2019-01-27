Южный федеральный университет не согласен считать «выдающимся выпускником» Чикатило

Южный федеральный университет снова обратится в Google с просьбой исключить имя серийного маньяка Андрея Чикатило из поиска по запросу о выдающихся выпускниках вуза. Об этом сообщает ТАСС 27 января со ссылкой на представителя университета.

Университет уже не в первый раз обращается в компанию по этому поводу. Но в ответ на предыдущие письма сотрудников университета приходил только автоматический отчет о том, что сообщение получено и принято к рассмотрению.

В конце августа прошлого года интернет-пользователи заметили, что если вбить в Google словосочетание «Выдающиеся выпускники Ростовского госуниверситета» (ныне ЮФУ), то в списке помимо Александра Солженицына, Сергея Шахрая и других выпадает маньяк Андрей Чикатило.

Он заочно учился на филологическом факультете учебного заведения, которое теперь называется Южным федеральным университетом. Известен же он тем, что в 1978 – 1990 годах совершил 53 доказанных убийства: его жертвами стали 21 мальчик, 14 девочек и 18 женщин.