На Софийской из-за долга в 5 тысяч убит один и порезан второй. Задержан поклонник уголовных понятий

Прокуратурой Фрунзенского района санкционировано возбуждение уголовного дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Через десять часов после поножовщины в доме на Софийской подозреваемого нашли в центре Петербурга. «Фонтанка» узнала, как апологет воровских понятий парировал финансовые претензии со стороны представителя низшей, по его убеждению, касты.

По информации нашего издания, около 9 часов утра 27 января в квартире на улице Некрасова в Центральном районе Петербурга оперативники уголовного розыска Фрунзенского района задержали 33-летнего жителя Волосовского района Ленобласти. Его искали с вечера 26 января, после того как в парадной дома 38, корпус 2, по Софийской улице полицейские нашли два тела с множественными ножевыми ранениями. Если одного петербуржца удалось спасти и он сегодня находится в реанимации, то второго, 23-летнего, отправили в судмедэкспертизу.

Через час оперативники выяснили, насколько сильно пострадавшие не менее часа колотили ногами и руками в дверь квартиры, требуя выхода на лестничную площадку своего знакомого. Судя по всему, ему было не совсем ловко, так как он отдыхал с двумя девушками, но все же дверь открыл.

Разговор коснулся его долга в 5 тысяч рублей, а беседа перешла на непозволительный в приличном обществе тон. Все же причиной расправы стала не терминология, а биография одного из «коллекторов». Как чуть позже выяснит уголовный розыск, погибший от нескольких ударов ножа в живот был судим за сексуальные утехи с несовершеннолетней. Что касается подозреваемого, то он отбывал сроки в колониях неоднократно, но за понятные уголовному миру поступки.

Тем не менее ему вменяется не только убийство, но и покушение на убийство двух и более лиц, так как второй выживший также получил проникающие ножевые ранения. По данным «Фонтанки», у Следственного комитета не будет оснований считать, что задержанный лишь превысил пределы необходимой самообороны или убил неумышленно.

Похоже, единственным репутационным плюсом для ньюсмейкера является его рассказ сокамерникам после ареста.