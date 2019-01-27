Наводнение в Индонезии унесло жизни 68 человек

Количество жертв наводнения в индонезийской провинции Сулавеси возросло до 68 человек. Об этом 27 января сообщает Reuters со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Чиновник уточнил, что еще 47 человек пострадали, а семеро числятся пропавшими без вести. Из-за наводнения и оползня свои дома пришлось покинуть почти 7 тыс. человек, обрушены девять мостов, пострадали многие государственные учреждения. Причиной наводнения стали сильные ливни, которые продолжались несколько дней подряд — сообщения о первых погибших из-за непогоды начали приходить 23 января.