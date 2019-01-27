В Петербурге за сутки угнали автомобилей на 15 млн рублей. «Лексус», «Мерседес», «Ленд Ровер» и «Хендай» лишились владельцев

Четыре дорогостоящие иномарки покинули своих хозяев в Петербурге. Угоны совершены в разных районах города, но за один день.

Как рассказали в ГУ МВД по городу и Ленобласти 27 января, накануне с заявлением в полицию Калининского района обратилась 44-летняя петербурженка. Она рассказала об исчезновении «Лексуса LX 570» 2016 года выпуска. Иномарку стоимостью шесть миллионов рублей угнали с улицы Васенко.

В Петроградском районе от пересечения Гатчинской улицы и Большого проспекта угнали «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GL» 2018 года. 32-летняя хозяйка оценила потерю в 4,6 миллиона рублей.

Пропажу «Ленд Ровера» обнаружил 32-летний житель Красносельского района. Транспорт последний раз видели на улице Партизана Германа. Стоимость машины составляет 2,8 миллиона рублей.

Во Фрунзенском районе «Хендай Санта Фе» разыскивает 40-летняя горожанка. Иномарку за два миллиона угнали с Белградской улицы. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража").