После взрыва газа в кафе под Саратовом задержана арендатор. Она снимала помещение незаконно

В поселке Лысые Горы под Саратовом по делу о взрыве газа в кафе задержана женщина, которая арендовала помещение для заведения. Как уточнили 27 января в Следственном комитете, арендовала она его без соответствующих документов.

Напомним, накануне, 26 января, в кафе «Рандеву» отмечал свой 60-летний юбилей местный житель. В подсобном помещении заведения по не установленным пока причинам взорвался газовый баллон. Пострадали 22 человека, 14 из них пришлось госпитализировать, четверо находятся в тяжелом состоянии. Сам именинник умер в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ранее в МЧС говорили, что, по предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения правил безопасности.