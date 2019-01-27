Военнослужащий в Пулково нетрезво пошутил о бомбе. Юмор пришлось объяснять полиции

Процесс досмотра багажа в петербургском аэропорту прервала неуместная шутка о бомбе. О возможном взрыве заявил нетрезвый военнослужащий.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западной транспортной полиции 27 января, накануне в 23.25 нетрезвый петербуржец провожал родственницу в Пулково. Дама вылетала в Оренбург, 30-летний горожанин сопровождал её. Во время досмотра мужчина решил продемонстрировать чувство юмора и пошутил про опасный предмет в багаже. Чемоданы прошли проверку, ничего взрывоопасного в них не нашли.

Шутника задержали. По данным «Фонтанки», он является военнослужащим.