Игрок сборной Украины пройдет медосмотр в «Зените» уже сегодня. О трансфере будет объявлено на следующей неделе

Защитник футбольного клуба «Шахтер» и сборной Украины Ярослав Ракицкий в шаге от перехода в «Зенит». Как сообщает в воскресенье, 27 января, Sport_inside, сегодня 29-летний украинец пройдет медицинский осмотр.

Официально о переходе будет объявлено уже на следующей неделе, когда игрок подпишет контракт. Как сообщалось ранее, «Зенит» сумел договориться о трансфере Ракицкого за 10 млн евро, хотя «Шахтер» просил 14 млн. Зарплата защитника составит 2,5 миллиона в год.

Ярослав Ракицкий Фото: ФК "Шахтер"

Ракицкий всю свою профессиональную карьеру, которая началась в 2009 году, провел в «Шахтере». На его счету 209 матчей за команду и 9 голов. В составе «Шахтера» Ярослав шесть раз выигрывал чемпионат Украины (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17). За сборную Украины Ракицкий провел 54 матча, в которых забил пять мячей.

В сезоне-2018/19 Ракицкий провел в чемпионате Украины 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.