«Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» Глава подмосковного СПЧ Марина Юденич присоединилась к чиновникам, задающим «острые вопросы» россиянам
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич во время встречи с жителями подмосковного Королева поинтересовалась, достаточно ли граждане вкладывают в бюджет, чтобы просить от него помощи. Видеозапись с отрывком ее выступления выложили в Интернет.
На мероприятии обсуждался вопрос восстановления исторического квартала города, жители предложили обратиться за помощью к федеральному бюджету. В ответ на это Юденич заявила: «Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?» Из зала слышится возмущенный гул.
Позже сама чиновница написала в своем Facebook, что ее слова якобы вырвали из контекста. Она говорила исключительно об архитекторах и их запросах на реализацию «футуристических проектов», а не обо всех россиянах в целом. По словам Юденич, она отвечала архитектору, который заявил, что для выселения из квартала всех жителей понадобится около миллиарда рублей. Автор видео и один из участников встречи в комментариях, правда, несколько иначе оценивает ситуацию: «Коллеги-эксперты рассуждали о путях решения с возможным привлечением средств из разных источников, в том числе – бюджетных для решения проблемы жителей... исторического квартала, который с каждым днем набирает все больше доказательств о его мемориальной ценности. А не о выделении миллиарда на какой-то свой там проект или себе в карман».
Отметим, Марину Юденич связывают с сеткой «прокремлевских каналов» в Telegram, она является известным политтехнологом, которая в девяностые годы работала в администрации президента.
Справка:
Слова Юденич стали не первым высказыванием чиновника на социальную тему, которое вызвало широкий общественный резонанс и обсуждения в СМИ и социальных сетях.
Так, накануне, 26 января, прославилась глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, она назвала завышенными требования молодых учителей, которые не хотят работать за зарплату в девять тысяч рублей.
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