Германия выделит 12 млн евро на модернизацию госпиталя ветеранов войн в Петербурге и создание германо-российского центра встреч

В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Германия заявила о начале финансирования проектов по модернизации госпиталя для ветеранов войн и создании немецко-российского центра в Петербурге. На эти цели правительство ФРГ выделяет 12 млн евро. Об этом говорится 27 января на сайте немецкого представительства в России.

В заявлении МИД Германии отмечается, что решение правительства основано на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие в годы войны.

«Страдания, причиненные немцами в России, особенно хорошо знакомы людям в Санкт-Петербурге. В этом городе, где происходили страшные события ленинградской блокады, живут люди, ставшие очевидцами этого мрачного времени», – цитирует представительство министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

О поддержке Германией блокадников российская и немецкая стороны договорились ещё в мае прошлого года, а 27 января объявили старт проекта. Так, 12 млн евро уйдут на модернизацию больницы и на создание центра германско-российских встреч. «Центр станет местом для встреч немцев и русских, в том числе и блокадников, где они смогут общаться друг с другом и вспоминать о событиях прошлого», – говорится на сайте МИДа Германии.