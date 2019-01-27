Германия выделит 12 млн евро на модернизацию госпиталя ветеранов войн в Петербурге и создание германо-российского центра встреч
В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Германия заявила о начале финансирования проектов по модернизации госпиталя для ветеранов войн и создании немецко-российского центра в Петербурге. На эти цели правительство ФРГ выделяет 12 млн евро. Об этом говорится 27 января на сайте немецкого представительства в России.
В заявлении МИД Германии отмечается, что решение правительства основано на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие в годы войны.
«Страдания, причиненные немцами в России, особенно хорошо знакомы людям в Санкт-Петербурге. В этом городе, где происходили страшные события ленинградской блокады, живут люди, ставшие очевидцами этого мрачного времени», – цитирует представительство министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.
О поддержке Германией блокадников российская и немецкая стороны договорились ещё в мае прошлого года, а 27 января объявили старт проекта. Так, 12 млн евро уйдут на модернизацию больницы и на создание центра германско-российских встреч. «Центр станет местом для встреч немцев и русских, в том числе и блокадников, где они смогут общаться друг с другом и вспоминать о событиях прошлого», – говорится на сайте МИДа Германии.
Справка:
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась 872 дня. Единственный путь, Дорога жизни, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью сняли 27 января 1944 года. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе называлось число в 632 тысячи человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.