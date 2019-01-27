Снегопад в Москве поставил рекорд. В столичных аэропортах отменяются и задерживаются десятки рейсов

Снегопад, который продолжается в российской столице с утра субботы, к воскресенью, 27 января, стал сильнейшим за всю зиму и поставил рекорд по суточному количеству осадков. Об этом пишет РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

За один день 26 января в Москве выпала треть месячной нормы осадков, уточнил он. Из-за снегопада утром в воскресенье в столичных аэропортах отменены 10 рейсов, еще 50 задержаны (судя по сервису «Яндекс.Расписания»). Большинство задержанных рейсов должны вылетать из Шереметьево, петербургских среди них нет. Напомним, ранее Аэрофлот отменил более 100 рейсов, которые были назначены на выходные. Транспортная прокуратура начала проверку по этому факту.

Отметим, утром 27 января в Пулково серьезных задержек и отмен рейсов нет. Самолеты кружили на заход в Петербург, однако, судя по всему, объясняется это не погодой, а скорым прибытием в Северную столицу Владимира Путина.