Трубу на Красноармейской заварили ночью. К утру в 217 зданий вернулось тепло

Семь метров дефектной трубы заменили в Адмиралтейском районе Петербурга. Комфортная температура вернулась в квартиры горожан.

Как рассказали в «Теплосети Петербурга» 27 января, к двум часам ночи завершили сварочные работы у 7-го дома на 11-й Красноармейской улице. К 5:40 сети снова запитали кипятком. «В настоящий момент обеспечение теплоснабжением осуществляется в штатном режиме», — добавили в компании. На месте аварии работали три бригады и 18 специалистов.

Труба диаметром 800 мм дважды за двое суток дала течь. В зону аварии попали 217 зданий, из которых 154 жилых. В квартирах похолодало ещё 25 января.