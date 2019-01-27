Самолёты нарезают круги у Пулково. Петербург ждёт Владимира Путина

Несколько рейсов кружат над петербургским аэропортом в ожидании разрешения на посадку с утра 27 января.

Согласно сервису Flightradar, ожидает посадки самолёт из Ростова-на-Дону. Лайнер нарезает круги недалеко от Тосно. Также томятся в небе рейс из Алматы, два самолёта из Москвы.

скриншот страницы сервиса flightradar24.com

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», самолёты прибудут в Северную столицу с задержкой от 15 минут до получаса.

Сегодня в Петербурге ожидают президента Владимира Путина. Глава государства собирается принять участие в мемориальных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Ранее на сайте Кремля опубликовали распоряжение Путина о выделении из резервного фонда президента 150 млн на создание новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда.

На Дворцовой площади только что завершился парад, посвященный Дню снятия блокады — подробнее обо всех мероприятиях сегодня читайте в трансляции «Фонтанки».