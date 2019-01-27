Путин выделил 150 млн рублей на создание новой экспозиции Музея блокады Ленинграда
Владимир Путин выделил из резервного фонда президента 150 млн на создание новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда. Соответствующее распоряжение опубликовано 27 января на сайте Кремля.
«Выделить в 2019 году из резервного фонда президента Российской Федерации Минкультуры России 150 000 тыс. рублей для предоставления бюджету г. Санкт-Петербурга иного межбюджетного трансферта в целях частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда», – говорится в документе.
Контролировать расходование средств будет министерство культуры. Проверять исполнение поручения поручено полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану.
Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заморозил строительство нового комплекса музея блокады Ленинграда. Вице-губернатор Любовь Совершаева объясняла, что 6 млрд рублей – слишком большие деньги для бюджета города.
Справка:
Напомним, в международном конкурсе на концепцию нового Музея обороны и блокады Ленинграда победила «Студия 44» Никиты Явейна, этот проект также в конце минувшего года получил награду на Международном архитектурном конкурсе в Амстердаме.
Тем не менее, у проекта Явейна в Петербурге немало противников, которые считают его неудачным, как, впрочем, и само место на Смольной набережной для будущего музея, называя его «неблокадным».
В конце декабря в Петербурге отменили конкурс на проектирование Музея обороны и блокады Ленинграда на Смольной набережной. В конкурсной документации нашли недочеты.