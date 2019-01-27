Путин выделил 150 млн рублей на создание новой экспозиции Музея блокады Ленинграда

Справка:

Напомним, в международном конкурсе на концепцию нового Музея обороны и блокады Ленинграда победила «Студия 44» Никиты Явейна, этот проект также в конце минувшего года получил награду на Международном архитектурном конкурсе в Амстердаме.

Тем не менее, у проекта Явейна в Петербурге немало противников, которые считают его неудачным, как, впрочем, и само место на Смольной набережной для будущего музея, называя его «неблокадным».

В конце декабря в Петербурге отменили конкурс на проектирование Музея обороны и блокады Ленинграда на Смольной набережной. В конкурсной документации нашли недочеты.