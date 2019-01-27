На Стрелке в память о блокаде зажгли факелы Ростральных колонн

В честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады фашистскими войсками утром 27 января на Стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн.

Как рассказали в «ПетербургГазе», пламя будет гореть с 10 до 13 часов. Потом факелы зажгут вновь вечером — с 19 до 22 часов.

Напомним, главные факелы города загораются только несколько раз в год: на новогодние и рождественские праздники, в День полного освобождения города от фашистской блокады и День Победы, День защитника Отечества и День ВМФ, День города, на «Алые паруса» и в День энергетика.

Впервые газовое пламя на Ростральных колоннах зажглось 23 июня 1957 года.