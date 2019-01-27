«Покатушки на ватрушке» на скорости 100 км/час устроили на кольцевой

Экстремальные зимние развлечения практикуют петербуржцы. О ватрушке с пассажиром, обгоняющей автомобили на КАД, в социальных сетях рассказали очевидцы 27 января.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль с прицепом несётся по дороге. По словам водителей, его скорость достигала 100 километров в час.

Как сообщили в ГУ МВД России, в настоящее время ГИБДД изучает видеозапись, проводится проверка.

В марте 2017 года аналогичные покатушки устроили на трассе «Скандинавия». Тогда 24-летний молодой человек, сидящий в ватрушке, привязанной к машине, врезался в дерево. В тяжелом состоянии его госпитализировали.