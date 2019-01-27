В Интернете опубликовали видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области. Он разваливается пополам при посадке

В Интернете опубликована видеозапись крушения дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. Катастрофа произошла 22 января при заходе на посадку в Оленегорске Мурманской области, в ней погибли три члена экипажа.

На видео, которое опубликовали на Youtube, видно, как самолет заходит на посадку, разваливается на две части и вспыхивает.