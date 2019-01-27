Происшествия
В Интернете опубликовали видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области. Он разваливается пополам при посадке
В Интернете опубликована видеозапись крушения дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. Катастрофа произошла 22 января при заходе на посадку в Оленегорске Мурманской области, в ней погибли три члена экипажа.
На видео, которое опубликовали на Youtube, видно, как самолет заходит на посадку, разваливается на две части и вспыхивает.
Справка:
Напомним, ЧП произошло 22 января около 13.40 по московскому времени. Недалеко от города Оленегорск рухнул сверхзвуковой бомбардировщик, который возвращался на авиабазу «Оленья». Экипаж воздушного судна состоял из четырех человек — командира, его помощника, штурмана и оператора. Первоначально сообщалось, что выжили только командир и штурман. Позже один из них умер в лазарете.
Полет осуществлялся без боекомплекта. В Минобороны заявили, что причиной крушения стало попадание самолёта в снежный заряд при выполнении планового полёта.