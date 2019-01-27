Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд. Это его шестое поражение в карьере

Российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл бой за чемпионский пояс Bellator американцу Райану Бейдеру. Финал Гран-при Bellator в тяжелом весе прошел в ночь на 27 января в Инглвуде, Калифорния.

Поединок завершился уже на 35-й секунде первого раунда. Емельяненко рассек бровь, хотя ему и удалось избежать серьезных травм. Бейдер теперь стал первым в истории обладателем двух чемпионских поясов — чемпиона Bellator и победителя Гран-при.

Федор Емельяненко потерпел шестое поражение в карьере при 38 победах. Президент Bellator Скотт Кокер после боя заявил, что хочет организовать прощальный поединок бойца в Москве или Петербурге.