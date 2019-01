Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд. Это его шестое поражение в карьере

Российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл бой за чемпионский пояс Bellator американцу Райану Бейдеру. Финал Гран-при Bellator в тяжелом весе прошел в ночь на 27 января в Инглвуде, Калифорния.

Поединок завершился уже на 35-й секунде первого раунда. Емельяненко рассек бровь, хотя ему и удалось избежать серьезных травм. Бейдер теперь стал первым в истории обладателем двух чемпионских поясов — чемпиона Bellator и победителя Гран-при.

JUST LIKE THAT!!!! 💥🤯@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh