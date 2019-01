На Филиппинах в католической церкви прогремел взрыв. Погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб и еще 46 пострадали после двух взрывов в католической церкви на Филиппинах. Об этом 27 января сообщает Associated Press.

Взрывы произошли во время утренней мессы в воскресенье в церкви города Холо (административный центр одноименного острова и провинции Сулу). Одна из бомб взорвалась внутри здания, вторая — снаружи. Причем после первого взрыва на место успели прибыть военные, которые пострадали от второго теракта. Ответственность за теракты пока никто на себя не взял.

PHOTOS: Scene outside the Jolo, Sulu cathedral after the twin bombings this morning that killed at least 27 and wounded at least 77 people. @rapplerdotcom pic.twitter.com/54NWlMaN3I