День снятия блокады. Трансляция из Петербурга

В день 75-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады фашистскими войсками "Фонтанка" ведет трансляцию всех основных событий.

27 января, 11:07 В ближайшее время в Петербурге ожидают посадки борта №1, в связи с чем сразу несколько самолетов были вынуждены "нарезать круги". Согласно сервису Flightradar, ожидает посадки самолёт из Ростова-на-Дону. Лайнер был вунужден кружиться в районе Тосно. Также томились в небе рейс из Алматы, два самолёта из Москвы. скриншот страницы сервиса flightradar24.com

27 января, 11:02 Несмотря на то, что парад завершен, военная техника еще только покидает город, так что автомобилистам стоит внимательно отнестись к выбору маршрута. Некоторые улицы в центре так и будут закрыты до окончания праздника. скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты Юлия Никитина

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27 января, 10:55 После завершения парада Дворцовая площадь не опустеет. Ее займут реконструкторы, восстанавливающие быт времен Войны. Западный военный округ развернет полевые кухни с горячей едой и чаем. Все-таки в Петербурге сегодня - 15 и синоптики одидают похолодания к вечеру. По данным ГУ МЧС, столбик термометра в некоторых районам может опуститься до минутс 20. Что же касается программы мероприятий на сегодня, то на главную площадь города стоит вернуться и вечером - там пройдет световое шоу. Полный гид по выходным читайте на "Афише".

27 января, 10:51







27 января, 10:45 Истребители пилотажной группы «Стрижи» покинули небо над центром Петербурга. Сводный оркестр гарнизона исполняет фронтовую песню «Ладога», завершая парад в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

27 января, 10:40 На Дворцовой площади новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

27 января, 10:33 Прохождение военной техники открывает легендарный Танк Т–34-85 спроектированный на базе серийного танка Т-34. С 1944 года именно он являлся основным танком Красной армии. Над танком развивается историческое боевое знамя Ленинградского военного округа. Стоит отметить, что на парад "бронированного тяжеловеса" и другую гусеничную технику (танки Т-72Б-3 и боевые машины пехоты БМП-3) доставили на полуприцепах, чтобы сохранить городские дороги. Фото: пресс-служба ЗВО

27 января, 10:32 Проход коробок завершил сводный расчет Санкт-Петербургского Всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия: кадр из прямой трансляции телеканала ඖ"

27 января, 10:24 Одновременно с началом парада специалисты ГРО "ПетербургГаз" зажгли факелы Ростральных колонн. Фото: ГРО "ПетербургГаз" Пламя будет гореть с 10 до 13 часов. Вечером огни зажгут вновь: факелы будут гореть с 19 до 22 часов.

27 января, 10:21 Исполнения гимна Российской Федерации на площадь выходят парадные рассчеты. Право открыть парад войск предоставляется роте Почетного караула Западного военного округа. Сергей Михайличенко

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27 января, 10:16 Под звук легендарного метронома, ставшего олицетворением бьющегося сердца осажденного Ленинграда, объявлена минута молчания.

27 января, 10:05 Пешую колонну возглавит взвод со штандартами фронтов, бившихся за Ленинград. Часть курсантов одета в историческую форму красноармейцев и моряков образца 1943 года, в руках пистолеты-пулемёты Шпагина, пулемёты Дегтярёва и противотанковые винтовки. Сергей Михайличенко

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27 января, 10:02 Парад начался: кадр из прямой трансляции телеканала ඖ"

27 января, 09:57 На площадь уже прибыл врио губернатора Александр Беглов вместе со спикером Совета Федерации и экс-губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко. Смотреть в новом окне Юлия Никитина Первым же, как передает корреспондент "Фонтанки" из чиновников на парад прибыл Эдуард Батанов: «Я первый? - удивился он. - Ну я подожду».

27 января, 09:54 Уже через несколько минут на Дворцовой площади начнется парад войск Западного военного округа, в том числе в параде примут участие и подразделения Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады ЗВО. Всего в торжественном марше будет задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», уточняют в пресс-службе Округа.

27 января, 09:40 Если вы готовы провести на улице весь день, то еще можно успеть поучаствовать в квесте: старт в 10:30 с перекрестка улицы Репина и Большого проспекта В.О. - за 8 часов участники путешествия в историю, организованного музеем "Невская застава", пройдут через весь город по блокадному пути создателей советской идеологической колоды карт Василия Власова и Алексея Панченко.





Создатели карикатурных изображений немецких военачальников вынуждены были преодолевать колоссальные расстояния: художник Власов жил на Васильевском, а дошел пешком до бывшей Карточной фабрики на Пролетарской. А технолог Панченко носил туда же оттиски из литографии на Петроградской стороне. Успеть записаться можно в группе музея.

27 января, 09:38 Траурные мероприятия прошли в Петербурге и накануне - врио губернатора Александр Беглов возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище. А сегодня ожидается, что в рамках своего визита в Петербург на Пискаревке побывает и Владимир Путин. Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга