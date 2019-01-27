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Город
27.01.2019 09:20
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День снятия блокады. Трансляция из Петербурга

В день 75-летней годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады фашистскими войсками "Фонтанка" ведет трансляцию всех основных событий.

День снятия блокады. Трансляция из Петербурга

Роман Пименов/Интерпресс

  • В ближайшее время в Петербурге ожидают посадки борта №1, в связи с чем сразу несколько самолетов были вынуждены "нарезать круги". Согласно сервису Flightradar, ожидает посадки самолёт из Ростова-на-Дону. Лайнер был вунужден кружиться в районе Тосно. Также томились в небе рейс из Алматы, два самолёта из Москвы.

    скриншот страницы сервиса flightradar24.com
    скриншот страницы сервиса flightradar24.com

  • Несмотря на то, что парад завершен, военная техника еще только покидает город, так что автомобилистам стоит внимательно отнестись к выбору маршрута. Некоторые улицы в центре так и будут закрыты до окончания праздника.

    скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты
    скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

    Юлия Никитина

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  • После завершения парада Дворцовая площадь не опустеет. Ее займут реконструкторы, восстанавливающие быт времен Войны. Западный военный округ развернет полевые кухни с горячей едой и чаем. Все-таки в Петербурге сегодня - 15 и синоптики одидают похолодания к вечеру. По данным ГУ МЧС, столбик термометра в некоторых районам может опуститься до минутс 20.

    Что же касается программы мероприятий на сегодня, то на главную площадь города стоит вернуться и вечером - там пройдет световое шоу.

    Полный гид по выходным читайте на "Афише".

    День снятия блокады. Трансляция из Петербурга

  • Истребители пилотажной группы «Стрижи» покинули небо над центром Петербурга. Сводный оркестр гарнизона исполняет фронтовую песню «Ладога», завершая парад в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

  • На Дворцовой площади новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

  • Прохождение военной техники открывает легендарный Танк Т–34-85 спроектированный на базе серийного танка Т-34. С 1944 года именно он являлся основным танком Красной армии. Над танком развивается историческое боевое знамя Ленинградского военного округа.

    Стоит отметить, что на парад "бронированного тяжеловеса" и другую гусеничную технику (танки Т-72Б-3 и боевые машины пехоты БМП-3) доставили на полуприцепах, чтобы сохранить городские дороги.

    Фото: пресс-служба ЗВО

     

  • Проход коробок завершил сводный расчет Санкт-Петербургского Всероссийского военно-патриотического общественного движения Юнармия:

    кадр из прямой трансляции телеканала ඖ"
    кадр из прямой трансляции телеканала ඖ"

  • Одновременно с началом парада специалисты ГРО "ПетербургГаз" зажгли факелы Ростральных колонн.

    Фото: ГРО "ПетербургГаз"

    Пламя будет гореть с 10 до 13 часов. Вечером огни зажгут вновь: факелы будут гореть с 19 до 22 часов.

  • Исполнения гимна Российской Федерации на площадь выходят парадные рассчеты. Право открыть парад войск предоставляется роте Почетного караула Западного военного округа.

    Сергей Михайличенко

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  • Под звук легендарного  метронома, ставшего олицетворением бьющегося сердца осажденного Ленинграда, объявлена минута молчания.

  • Пешую колонну возглавит взвод со штандартами фронтов, бившихся за Ленинград. Часть курсантов одета в историческую форму красноармейцев и моряков образца 1943 года, в руках пистолеты-пулемёты Шпагина, пулемёты Дегтярёва и противотанковые винтовки.

    Сергей Михайличенко

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  • Парад начался:

    кадр из прямой трансляции телеканала ඖ"
    кадр из прямой трансляции телеканала ඖ"

  • На площадь уже прибыл врио губернатора Александр Беглов вместе со спикером Совета Федерации и экс-губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко.

    Смотреть в новом окне Юлия Никитина

    Первым же, как передает корреспондент "Фонтанки" из чиновников на парад прибыл Эдуард Батанов: «Я первый? - удивился он. - Ну я подожду».

  • Уже через несколько минут на Дворцовой площади начнется парад войск Западного военного округа, в том числе в параде примут участие и подразделения Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады ЗВО.

    Всего в торжественном марше будет задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», уточняют в пресс-службе Округа.

  • Если вы готовы провести на улице весь день, то еще можно успеть поучаствовать в квесте: старт в 10:30 с перекрестка улицы Репина и Большого проспекта В.О. - за 8 часов участники путешествия в историю, организованного музеем "Невская застава", пройдут через весь город по блокадному пути создателей советской идеологической колоды карт Василия Власова и Алексея Панченко.

    День снятия блокады. Трансляция из Петербурга

    Создатели карикатурных изображений немецких военачальников вынуждены были преодолевать колоссальные расстояния: художник Власов жил на Васильевском, а дошел пешком до бывшей Карточной фабрики на Пролетарской. А технолог Панченко носил туда же оттиски из литографии на Петроградской стороне. Успеть записаться можно в группе музея.

  • Траурные мероприятия прошли в Петербурге и накануне - врио губернатора Александр Беглов возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище. А сегодня ожидается, что в рамках своего визита в Петербург на Пискаревке побывает и Владимир Путин.

    Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

  • Главным событием этого утра станет военный парад на Дворцовой площади. Пока участники готовятся к выходу на брусчатку.

    Миллионная улица в эти минуты:

    Юлия Никитина

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    Юлия Никитина

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  • Доброе утро! В этот памятный день мы будем с вами, рассказывать об основных событиях, которые будут происходить в Петербурге 27 января - в ДЕнь полного освобождения Ленинграда от блокады.

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