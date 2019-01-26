«Стрижи» улетели. Ленинградский парад на Дворцовой площади закончился высшим пилотажем

Истребители пилотажной группы «Стрижи» покинули небо над центром Петербурга. Сводный оркестр гарнизона исполняет фронтовую песню «Ладога», завершая парад в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как передает корреспондент «Фонтанки», виртуозы военно-воздушных сил с подмосковной авиабазы Кубинка стали специальным гостем Петербурга. Их участие в памятных мероприятиях 27 января не анонсировалось, «Стрижи» прилетели «сюрпризом».

Всего в торжественном смотре приняли участие 2,5 тыс. военнослужащих и почти 80 образцов техники. Курсанты ВМедА им. С.М.Кирова и ВУНЦ ВМФ маршировали в исторической форме образца 1943 года: ушанках, полушубках, шинелях, бушлатах и валенках. Военно-историческими конструкторами была предоставлена раритетная техника: бронеавтомобили «БА-64» и «БА Скаут», мотоцикл советских разведчиков «М-72», «ГАЗ-67» и трехтонный тягач «ЗИС-5» с гаубицей М-30 и 37-мм зенитной пушкой.

Современное вооружение продемонстрировали бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», модернизированные бронетранспортеры и танки, завершили прохождение механизированной колонны ракетные комплексы «Искандер-М» и С-400.

После парада на Дворцовой площади будут работать десять полевых кухонь. Военнослужащие Западного военного округа предложат туристам и горожанам гречневую и перловую каши, горячий чай с сухарями.