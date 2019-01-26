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Город
27.01.2019 10:03
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«Говорит и показывает Санкт-Петербург». Ленинградский парад застынет в минуте молчания

Знаменные группы роты почетного караула проходят мимо трибун, установленных на главной городской площади. На Дворцовой начинается воинский ритуал, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от блокады фашистскими войсками.

Как передает корреспондент «Фонтанки» 27 января, за мгновение до 10.00 над плацем у Зимнего раздалось: «Говорит и показывает Санкт-Петербург. Слушайте и смотрите парад войск Санкт-Петербургского гарнизона».

Знаменосцы несут государственный флаг, копию Знамени Победы. Их сопровождает дикторское: «75 лет назад было снято кольцо фашистской блокады. Эта победа оплачена жизнями сотен тысяч ленинградцев, увековечена подвигом защитников города».

Командует парадом заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий, принимает — командующий генерал-полковник Александр Журавлев. После объезда парадного строя командующий ЗВО займет место на трибуне и объявит минуту молчания. Сотни устройств городской системы оповещения будут транслировать звук метронома на Дворцовом мосту, Невском проспекте и Крестовском острове.

В параде принимают участие выше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники. Пешую колонну возглавит взвод со штандартами фронтов, бившихся за Ленинград. Часть курсантов одета в историческую форму красноармейцев и моряков образца 1943 года, в руках пистолеты-пулемёты Шпагина, пулемёты Дегтярёва и противотанковые винтовки.

С трибун наблюдают блокадники, ветераны, первые лица города. Вместе с ними врио губернатора Александр Беглов. На Дворцовую он приехал со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Парадный расчет каждого вуза сопровождает историческая справка о вкладе в прорыв блокады и полное освобождение Ленинграда. Маршем по Дворцовой впервые пройдет колонна военной полиции, которая была создана в 2011 году на базе военной комендатуры.

Самый массовый средний танк времен Второй мировой войны, Т-34, даст старт прохождению раритетной техники, после чего по брусчатке проедут современные бронеавтомобили, бронетранспортеры, танки и ракетные компексы.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Военные потери при защите и освобождении города составили около полумиллиона человек, свыше 600 тысяч ленинградцев умерли от голода. За массовый героизм и мужество Ленинграду присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой. 27 января - День воинской славы России, официальное название «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

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