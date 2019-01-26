«Предмет, похожий на гранату» взорваться не мог. «Гостиный двор» открыли для пассажиров

Вестибюль станции метро «Гостиный двор» вновь открылся для горожан в 21.20 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Напомним, вестибюль закрывали, поскольку у одного из пассажиров обнаружили «предмет, похожий на гранату», как сообщала ранее «Фонтанка». «Подозрительный предмет осмотрен, опасности не представляет», – рассказали в пресс-службе метрополитена. В ГУ Росгварии по Петербургу и Ленобласти дополнили, что проверкой занимались сотрудники ОМОН. Взрывотехники выяснили, что за «лимонку» приняли зажигалку в форме гранаты. Отметим, на проверку ушло 40 минут.