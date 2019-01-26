Вестибюль «Гостиного двора» закрыли для горожан. В метро попытался зайти пассажир с «предметом, похожим на гранату»

Вестибюль станции метро «Гостиный двор» в Петербурге закрыли вечером 26 января.

Как пояснили в пресс-службе подземки, с 20.40 вход не доступен для горожан. Запереть двери пришлось из-за одного из пассажиров. При досмотре у него нашли подозрительный предмет. В пресс-службе метро раскрывать, в чём именно заключается опасность, не стали.

По данным «Фонтанки», у пассажира нашли «предмет, похожий на гранату». На место вызвали взрывотехников.