Скользящая по дороге маршрутка и сложившийся автовоз. В Петербурге завершается суббота скользких дорог

Жёлтый уровень погодной опасности принёс в Петербург нестабильную ситуацию на дорогах. Как сообщают очевидцы в социальных сетях 26 января, на внутреннем кольце КАД, не доезжая проспекта Энгельса, сложило автовоз. Полосу частично перекрыло.

На Витебском проспекте маршрутку занесло и развернуло. Инцидент произошёл на участке между проспектами Дунайский и Славы. «Звук при ударе был отменный, думаю пассажиров нормально тряхнуло», — написали горожане.

На улице Латышских стрелков встретились сразу пять автомобилей. На Ленинском проспекте троллейбус прижался к автобусу.

«Честно, за 27 лет за рулем я такой дикости еще не видел. Хотя права на все есть. Вплоть до танка», — поделился впечатлениями один из автолюбителей.

Ранее горожане рассказали о массовых ДТП в Пушкинском районе. В отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти отметили, что около 15.20 на 24 км Киевского шоссе произошли 11 аварий. Пострадавших в них нет. К вечеру пробки в Петербурге снизились с шести баллов до четырёх.