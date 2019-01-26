СКА разгромил «Динамо» и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ

СКА победил рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ, который прошел в петербургском «Юбилейном» 26 января. Ледовый дворец занят подготовкой к мероприятиям, связанным с 75-й годовщиной со Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

Счет первыми открыли гости — на 6-й минуте шайбу забросил Микелис Редлихс. Однако на этом удача рижскую команду покинула. Еще семь голов забили петербуржцы: Давид Рундблад, Наиль Якупов, Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Андрей Кузьменко и дважды Сергей Плотников.

Громим рижское "Динамо" и выходим на первое место в общей таблице КХЛ! pic.twitter.com/BFL71393Rr — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 26 января 2019 г.

Это четвертая победа подряд для СКА. «Армейцы» с Невы набрали 87 очков и после этого матча возглавили турнирную таблицу Западной конференции. На втором месте идет ЦСКА с 86 очками. Следующий матч СКА проведет в гостях у магнитогорского «Металлурга» 29 января.