Аршавин не помог России обыграть Катар. Но хоккейный счет обеспечил

В Катаре прошел товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. Как сообщает пресс-служба РФС, за команду союза сыграл бывший игрок сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин.

Матч завершилась со счётом 9:9. Авторы голов не уточняются.

В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. За команду РФС сыграл бывший игрок сборной России Андрей Аршавин. Встреча завершилась со счётом 9:9. pic.twitter.com/aT4FtbWTO1 — РФС (@official_rfs) 26 января 2019 г.

Напомним, 11 ноября 2018 года в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана Аршавин сыграл последний матч на профессиональном уровне. 16 декабря было объявлено о возвращении Андрея в «Зенит» на должность руководителя проекта «Сириус», цель которого – эстетически воспитывать юных футболистов.

За всю игровую карьеру Аршавин трижды побеждал в чемпионате России (2007, 2011/12, 2014/15) и брал Кубок УЕФА в составе «Зенита» (2008). В 2008 году в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы. В результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручения награды «Золотой мяч» по версии журнала France Football занял 6-е место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР.