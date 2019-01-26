Алкоголь победил чувство равновесия. Нетрезвая горожанка приземлилась на лёд у Володарского моста

Распластавшегося на льду Невы человека увидели горожане 26 января. О пострадавшем при падении с Володарского моста они рассказали в социальных сетях.

Как стало известно «Фонтанке», травмы получила 40-летняя женщина (очевидцы приняли ее за «мальчика»). С пути её сбил алкоголь. В состоянии сильного опьянения дама «нырнула» к замёрзшей воде. На место вызвали спасателей. Сейчас петербурженка с травмами госпитализирована.