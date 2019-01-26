Неву у Синопской набережной покрыла радужная плёнка

Маслянистые пятна заметили горожане на поверхности Невы в центре Петербурга. О выбросах нефтепродуктов «Фонтанке» сообщили читатели 26 января.

В комитете по природопользованию Смольного уточнили, что выброс у 40-го дома на Синопской набережной зафиксировали ещё вчера. Сегодня на место повторно отправляли специалистов, на данный момент радужных пятен на поверхности воды не видно.

В комитете предположили, что причиной загрязнения является работа расположенных по соседству предприятий, среди которых Центральная ТЭЦ.