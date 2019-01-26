На Красноармейской снова лопнула труба. 217 зданий остывают вторые сутки

Более одиннадцати метров дефектной трубы заменили в Адмиралтейском районе Петербурга. Но в квартирах не потеплело. Из-за нового дефекта горожанам придётся ещё сутки терпеть прохладные батареи.

На не вернувшееся тепло «Фонтанке» пожаловались читатели 26 января. «Сначала обещали дать тепло к 18.00 25 января, потом до 23.00 26.01, теперь и вовсе перенесли на вечер 27-го числа. Жителям администрация в ответ на жалобы предлагает «утепляться», — написали горожане.

В пресс-службе «Теплосети Петербурга» пояснили, что при запуске теплоносителя выявили ещё один дефект у 7-го дома на улице 11-й Красноармейской. В зону аварии попали 217 зданий, из которых 154 жилых. Горячая вода в квартирах останется, а тепло в батареи будет поступать по пониженным параметрам (обычно это означает почти полное отсутствие тепла). Завершить ремонтные работы планируется к 16.00 27 января.

Труба диаметром 800 мм дала течь 25 января. Из-за прорыва улицу 8-ю Красноармейскую затянуло паром. В зону дефекта попали 154 жилых дома.