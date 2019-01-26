Аршавин снова сыграет за сборную России в «Лужниках»

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» Андрей Аршавин примет участие в Кубке легенд-2019 имени Константина Еременко. Для экс-футболиста петербургской команды это будет первый подобный матч.

На турнире сыграют сборные России, Германии, Португалии, Голландии, Испании, а также международная сборная звезд футбола. Среди участников Константин Зырянов, Рафаэл ван дер Варт, Ибрагим Ба, Дэмьен Дафф, Яри Литманен, Джибриль Сиссе, Стипе Плетикоса и многие другие.

Кубок легенд пройдет 23 – 24 февраля на МСА «Лужники». Его будет транслировать телеканал «Матч ТВ».

Кубок легенд проводится с 2009 года. Команда состоит из 5 полевых игроков и вратаря. Длительность матча – два тайма по 20 минут. Игры проходят с использованием бортов, исключающих ауты. В розыгрыше принимают участие шесть национальных сборных. Методом жеребьевки они разбиваются на две группы. Турнир традиционно проводится в два этапа: групповой и финальные матчи. За десять розыгрышей Кубка легенд сборная России неизменно становилась чемпионом.